Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó

Megosztás itt:

Talabér Krisztián: "Látható, hogy a kiszivárgó adó és nyugdíjpolitikája a Tiszának az kedvezőtlen fogadtatásra talált és hát azt is látjuk, hogy mindezek egy jelöltállítás eltolásában kulminálódtak, tehát szeptember 30-ra ígérték azokat a jelölteket, akiket csak most a napokban fognak bemutatni, ez pedig azt jelentette a valóságban, hogy nem sikerült ledobni azt a keserű címkét, amit kapott a Tisza párt, hogy az egy one man show lenne, nem sikerült érdemben ezt a kritikát cáfolni ezidáig, ezért nem is meglepő, hogy a Tisza párt nem tudott új szavazói csoportokhoz elérni."