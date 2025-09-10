Keresés

Belföld

Magyar-szerb katasztrófavédelmi projekt indult uniós támogatással

2025. szeptember 10., szerda 07:10
Katasztrófavédelem

A kockázatmegelőzést és a katasztrófavédelem összehangolt működését segítő projekt indult uniós támogatással, a kezdeményezésnek köszönhetően a határ vajdasági és magyarországi oldalán is megvalósulnak egymást kiegészítő fejlesztések - tájékoztatta a mórahalmi önkormányzat az MTI-t.

  • Magyar-szerb katasztrófavédelmi projekt indult uniós támogatással

A közlemény szerint a 4,85 millió eurós (mintegy 1,907 milliárd forintos) költségvetésű projekt célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást a határtérségben, közös fejlesztések révén javítva a kockázatmegelőzést és a katasztrófavédelem összehangolt működését.

A program 2028 augusztusáig tartó megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az önkéntes tűzoltóegységek beavatkozási és gyorsreagálási képességeinek erősítésére, a katasztrófavédelmi infrastruktúra és együttműködési eszközök fejlesztésére, valamint a lakosság tájékoztatására, az élet- és vagyonbiztonság hatékonyabb védelme érdekében.

 

Mórahalmon Határmenti Tűzoltó Központ épül, a jelenleginél korszerűbb tűzoltójárművet, a mentéshez szükséges eszközöket szereznek be, valamint a lakosság számára katasztrófamegelőzéshez kapcsolódó oktatási anyagokat készítenek. Megszervezi az önkéntes tűzoltók alapképzését, melyhez e-learning tananyagot dolgoznak ki.

A következő években - az utánpótlás biztosítása érdekében - népszerűsítik az önkéntes tűzoltói hivatást is. A projekt során a mórhalmi önkormányzat, a vajdasági Magyarkanizsa Község és a Csongrád-Csanád Vármegyei Tűzoltó Szövetség szoros együttműködésben dolgozza ki a határ menti beavatkozások legjobb gyakorlatait és egy új beavatkozási protokollt, elősegítve a jövőbeli közös fellépések hatékonyságát és eredményességét.

A projekt részeként - amely költségeinek 85 százalékát biztosítja uniós támogatás - megújul a Mórahalommal közvetlenül szomszédos vajdasági Horgos tűzoltó központja, valamint új raktárépület épül a balástyai és derekegyházi önkéntes tűzoltóság számára. A környékbeli önkéntes egységek munkáját - a program keretében megvásárolt - öt használt tűzoltóautó és egy pick-up segíti majd - áll a közleményben.

