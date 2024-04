Magyar Péternek nincs ideje az önkormányzati választással foglalkozni Ruff Bálint szerint + videó

Megosztás itt:

"Nincs arra ideje, hogy elkezdjen embereket kiválasztani, összerakni stábokat."

- így látja Ruff Bálint Magyar Péter hozzáállását az önkormányzati választásokhoz. A politikai tanácsadó szombaton a Partizán Vétó című műsorában beszélt arról, hogy Magyar Péter miért az Európa parlamenti választást helyezi előtérbe az önkormányzati választással szemben. Ruff Bálint szerint Magyar Péternek sok energiába kerülne kiválasztani jelöltjeit az önkormányzati választásokra és ez fölösleges kockázatot jelentene a számára az EP indulást illetően.

"Ez egy fölösleges rizikó. Tehát embereket találni, hogy induljanak el képviselőjelöltnek, polgármesternek, főpolgármesternek az azt jelenti, hogy nagyon sokat kell azzal foglalkozni, hogy ne a teljesen őrültek jöjjenek." - mondta a politikai tanácsadó, Ruff Bálint.

A politikai tanácsadó szerint azt azonban nem tudni, hogy Magyar Péter mit fog azoknak a támogatóinak mondani, akik szeretnének szavazni a TISZA párt jelöltjeire az önkormányzati választásokon is.

A Tisztelet és Szabadság Párt EP-listáját Magyar Péter pénteken tette közzé. A lista második helyén Dávid Dóra nemzetközi jogász szerepel, aki 2005 óta nem Magyarországon él, így nem nagyon lehetnek ismeretei a magyarországi politikai viszonyokról - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint jelenleg is a Facebookot és az Instagramot működtető Meta jogtanácsosaként dolgozik Londonban. Dávid Dórának továbbá kötődése van Soros Györgyhöz is, ugyanis szerepet vállalt egy nemzetközi civil szervezetnél, a Save the Children Internationalnél, amely korábban több, Soros György által kezdeményezett projektben is részt vett.