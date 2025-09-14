Keresés

Belföld

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 20:39 | HírTV
Kocsis Máté poloska Orbán Viktor Magyar Péter

A miniszterelnök közösségi oldalára szombaton feltöltött videó tanúsága szerint Orbán Viktor személyesen irtotta a poloskákat a Harcosok klubja edzőtáborában, mégpedig egy partvissal. Kijelentése, hogy mindenki sorra kerül, pedig alaposan kiverte a biztosítékot Magyar Péternél, a Tisza Párt elnökénél. 

  • Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Magyar Péter a közösségi oldalán írt bejegyzésében alaposan magára vette, sőt, gyakorlatilag beismerte, hogy jogos rá a poloska jelző, amiért egykor lehallgatta a feleségét, hiszen felháborodott hagvételű írásban reagált arra, ahogy Orbán Viktor kisöpri a poloskákat az erkélyről

A Tisza-vezér egyenesen a ruandai népirtással vont párhuzamot a kormányfő akciója kapcsán. Magyar Péter nem maradt válasz nélkül, az pedig Kocsis Mátétól, a Fidesz frakcióvezetőjétől érkezett a közösségi oldalán. A kormánypárti politikus pedig egy videós összeállítást is kiposztolt a tiszás agresszióról. 

Kocsis Máté a következőket írta: 

Mai írásodnak mindjárt az elején azzal teszed magad közröhej tárgyává, hogy a harminc évvel ezelőtti ruandai népirtókhoz hasonlítod Orbán Viktort. Te forrófejű bohóc.

(Mellékesen teszem csak hozzá, már annyira szétestél, hogy egymillió ember szervezett lemészárlásával is párhuzamot vonsz a mai Magyarországon, miközben már észre sem veszed, mennyire nevetségessé válsz. Teljesen elvakult vagy.)

Ne reménykedj a nagy többség ma már látja, hogy csak a hatalom- és bosszúvágyad munkál benned, semmi más. Nem sertepertélhetsz és garázdálkodhatsz a Fidesz környékén a kierőszakoskodott sok milliós kamu állásaidért. Ez a te bajod, ezért vagy dühös. Te sértett bohóc.

Azt írod, “Orbán Viktor poloskázik”.

Figyelj, téged a fél ország poloskának hív, amit csak magadnak köszönhetsz, mert lehallgattad a családodat.

Az emberek nem szeretik a poloskákat. Sem azokat, amiket a családtagok lehallgatására használnak, sem azokat, amik ellepik a teraszokat. Le szokták őket söpörni, ahogy a miniszterelnök is tette. Partvissal, amitől te ezek szerint annyira berezeltél, hogy azonnal egy népirtás ugrott be.

És készülj, jövőre a választók is le fognak söpörni téged, szavazatokkal. Te megbízhatatlan bohóc.

Szóval ne hergeld hülyeségekkel a lebutított szektádat, kérlek, mert csak tovább szítod az országban a gyűlöletet. Ahogy szítod mindenkivel szemben, aki nincs elalélva tőled.

Sokszor azt sem tudod, melyik vármegyében vagy, meg azt sem, hogy melyik költőnk hol született, (ezért még a sajátjaid is kiröhögnek), de arra azért van eszed, hogy azonnal lincshangulatot gerjessz, egyoldalúan üvöltözz a mikrofonba a verőlegényeid mögül, és építsd a gyilkos indulatokat az emberekben. (És ezért persze sokak megvetését is saját irányodba.)

Szóval légyszi, te csak ne papolj szeretetországról, békés, mosolygós Magyarországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe. Te erőszakos bohóc.

Még 210 nap, és felkenődsz a falra!

 

