2025. 10. 01. Szerda Malvin napja
Magyar Péternek bevérzett a szeme, miután pert vesztett az Index ellen – Ezt mondta a bíróról

2025. október 01., szerda 19:35 | Hír TV

Magyar Péter ismét a kritikusainak esett, miután a Fővárosi Törvényszék elutasította az Index elleni keresetét. A Tisza Párt elnöke a bírósági döntést a "legrosszabb pártállami diktatúrabeli időket" idézőnek nevezte. A per oka egy kiszivárgott dokumentum volt, amely a párt többkulcsos jövedelemadó bevezetését javasolta.

  Magyar Péternek bevérzett a szeme, miután pert vesztett az Index ellen – Ezt mondta a bíróról

Ezek a vadgesztenye titkos gyógyító hatásai

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Megszólalt egy túrázó, aki eltűnése előtt beszélt Kaszás Nikolettel

Kaszás Nikolett utolsó szavait idézte fel a túrázó, aki utoljára találkozott vele

Botrány az iskolában: Beteg kiscicát etetett meg egy kígyóval a tanár

Szoboszlai nyakába varrják a vereséget? Íme a reakciók!

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

Szenzációs magyar világcsúcs született atlétikában

Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó

Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Orbán megálljt parancsolt Brüsszelnek: jogi trükközéssel nem megy – Nincs Ukrajna tagság Magyarország megkerülésével

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

 A váci intézet sötét történelmének leginkább hírhedt része az egykori fegyelmező részleg, amelyet az ÁVH használt a rendszer ellenségeinek kínzására – az itt átélt szenvedések miatt nevezték Doberdó-körletnek. Búzás Dorottya sajtóreferens megmutatta az állózárkát, amit a rabok kínzására használtak, miközben a parancsnokság ma a tiltott mobiltelefonok és a külső beszélgetések kiszűrésével küzd.
Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó

Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó

 Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

 Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?
Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó

 Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.
Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

 Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.
