Belföld

Magyar Péterék titkolt adóemelése: Választási hazugságokkal a hatalomért + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 14:44 | Magyar Nemzet

Sokkoló beismerés a Tisza Párt etyeki fórumáról: Tarr Zoltán alelnök egy kiszivárgott videóban elárulta, hogy a választási győzelem érdekében elhallgatják az adóemelési terveiket. „Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – hangzott el a megdöbbentő kijelentés, amely leleplezi a párt valódi szándékait.

  • Magyar Péterék titkolt adóemelése: Választási hazugságokkal a hatalomért + videó

„Ha majd ez kikerül, magyarázkodhatok” – vetítette előre Tarr Zoltán egy most nyilvánosságra került videóban. - írja a MAGYAR NEMZET. 

A Mandiner által először közölt felvételen Tarr nyíltan beszél a többsávos szja visszavezetéséről, miközben Dálnoki Áron kiszivárgott feljegyzése is megerősíti: a Tisza Párt a választók megtévesztésével készül a hatalomra, hogy utána „elszabadítsa a poklot”. Hazugságokkal manipulálnak, de a magyar emberek érdekeit ki védi meg?

– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet 

– ezt a megdöbbentő kijelentést tette a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke az adóemelésekről. A videót először a Mandiner közölte. 

Vagyis gyakorlatilag a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, utána pedig elszabadítják a tiszás poklot.

A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, akinek tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi három sávos adózást. 

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

 

