Magyar Péterék sorkatonaságot akarnak

A kormányellenes ügyvéd programalkotást segítő internetes csoportjában a nők besorozása is szóba került, és a fiatalokat is negatív színben tüntetik fel a hozzászólók. „Remélem, ha újra lesz sorkatonaság, a lányoknak is kötelező lesz. Egyébként elviekben nem ellenzem, persze a gyakorlatban mi szokott itt normálisan működni…” – írja az egyik hozzászóló.

Your browser does not support the video tag.