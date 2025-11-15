Magyar Péterék sokadjára lehet, hogy be tudják mutatni a jelöltjeiket + videó

A győri háborúellenes gyűlésről szóló műsorunk negyedik blokkjában Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője és Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője fejtette ki véleményét, illetve kollégánk, Adorján Kira is bejelentkezett a győri helyszínről.
A háborúellenes gyűlésről szóló adásunk harmadik blokkjában Orbán Viktor miniszterelnök volt a színpadon, ahol számos kérdésre válaszolva fejtette ki véleményét Európa, Magyarország politikai, gazdasági helyzetével és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, illetve beszélt az amerikai-magyar csúcsról.
Az első háborúellenes gyűlésről szóló élő közvetítésünk előtt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője és Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhely vezetője osztotta meg véleményét a győri rendezvény kapcsán M. Dobos Marianne műsorvezetővel.