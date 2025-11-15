Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 15. Szombat Albert, Lipót napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar Péterék sokadjára lehet, hogy be tudják mutatni a jelöltjeiket + videó

2025. november 15., szombat 14:00 | HírTV

A HírTV stábja kérdéseket tett fel a Tisza Párt egyik jelölt-aspiránsának, aki azonban nem nyilatkozott.

  • Magyar Péterék sokadjára lehet, hogy be tudják mutatni a jelöltjeiket + videó

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

A Lidl 51 darabos kincse csak 4999 forint – ezért idén mindenki odáig lesz

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Eszméletlen, mire jó a tojástartó doboz, többet soha nem dobod ki

Pánikhangulat Kijevben: ballisztikus csapástól tartanak

A békéért gyűlnek össze a Digitális Polgári Körök + videó

Szombati sportműsor: az U19-es futballválogatott Eb-selejtezőt, a DVSC női kézi BL-meccset játszik

Ma lesz az első háborúellenes DPK gyűlés Győrben

További híreink

Ma lesz az első háborúellenes DPK gyűlés Győrben

Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
2
Ma tartják az első háborúellenes gyűlést Győrben + videó
3
A világ legnézettebb klubmérkőzését Budapesten játsszák
4
Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó
5
Fesztiválos kábítószerügy rázta meg Szegedet
6
Fordulat Trump politikájában: számos terméknél felfüggesztette a vámokat
7
Trump emelte a tétet: immár 5 milliárd dollárra perli a BBC-t
8
Orwell büszke lenne: a szankciót átnevezték intézkedésnek, a háborús támogatást zsebpénznek – brüsszeli újbeszél + videó
9
Újabb bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel + videó
10
Orbán Viktor: Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést

Legfrissebb híreink

Győri DPK: Aki békét akar, velünk tart! + videó

Győri DPK: Aki békét akar, velünk tart! + videó

 A győri háborúellenes gyűlésről szóló műsorunk negyedik blokkjában Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője és Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője fejtette ki véleményét, illetve kollégánk, Adorján Kira is bejelentkezett a győri helyszínről.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez + videó

Orbán Viktor: Magyarország hozzájárulhat a béketeremtéshez + videó

 A háborúellenes gyűlésről szóló adásunk harmadik blokkjában Orbán Viktor miniszterelnök volt a színpadon, ahol számos kérdésre válaszolva fejtette ki véleményét Európa, Magyarország politikai, gazdasági helyzetével és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, illetve beszélt az amerikai-magyar csúcsról.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!