Magyar Péterék magyarázkodnak a Tisza-adó miatt + videó

A Tisza Párt kormányzati pozícióban nem kritizálná Brüsszelt, hanem az európai egységet erősítenék – lényegében ezt fogalmazta meg Magyar Péter alelnöke a Magyar Nemzet birtokába került felvételen.

Tarr Zoltán egy hosszú monológban azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal.

A Mandiner kiszámolta, hogy a Tisza párt adóemelési terve egy általános iskolai tanárnak is jelentős kiesést eredményezne. A Tisza-adó bevezetése után egy pedagógus havonta csaknem 26 ezer forinttal több SZJA-t fizetne, mint a jelenlegi adórendszerben. Ez éves szinten több mint nettó 310 ezer forintot venne ki a tanárok zsebéből.