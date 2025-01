Magyar Péter, valamint Tisza párti emberei és szövetségeseik kifejezetten Trump ellen drukkoltak

Megosztás itt:

November első napjaiban, az amerikai elnökválasztást követően Magyar Péter váratlanul bejelentette, hogy nem indul a Tolna vármegye 2. számú választókerületében tartott időközi választáson. Sőt, egyetlen voksoláson sem jelöltetik magukat 2026 tavaszáig, az országgyűlési voksolásig. Elképzelhető, hogy a két esemény, a Demokrata Párt csúfos bukása és a Magyar Péter visszalépése a megméretésektől nem véletlen egybeesés.

Demokrata hátszél

Az bizonyos, hogy a Joe Biden nevével fémjelzett demokrata adminisztráció és itthoni embereik – például David Pressman amerikai nagykövet – közvetetten komoly anyagi és szellemi segítséget nyújtottak Magyar Péternek. A Tisza Párt cserébe kiállt a demokraták mellett, Trump támogatása miatt pedig visszatérően kritizálták a magyar miniszterelnököt. Sőt, Magyar Péter az új amerikai elnök személyisége kapcsán is tett kritikus megjegyzéseket. A következőkben bemutatjuk, pontosan miben is nyilvánult meg az amerikai támogatás.

Pénz és szívélyes szavak

Az Egyesült Államok legutóbbi magyarországi nagykövete, David Pressman például nem leplezte rokonszenvét Magyar Péter iránt. Júniusban, a kormánypártok által megnyert európai parlamenti választás után az RTL-nek arról beszélt, hogy még nem találkozott a Tisza Párt elnökével, de érdeklődéssel figyeli felemelkedését, és szívesen megismerkedne vele. A nagykövet szívélyes szavaitól kísérve egy sor olyan celeb segítette Magyar Péter politikai karrierjét, akik a nagykövet vendégei voltak a különböző díszvacsorákon: Nagy Ervintől VV Zsoltin, az Osváth Zsolton és a Partizánon át Pottyondy Edináig.

Színre lépett a dollármédia

Szintén árulkodó jel, hogy a Pressman és az Egyesült Államok által évek óta finanszírozott dollármédiumok erőteljesen reklámozták Magyar Pétert. A liberális politikus a Partizánban indított, amely százmilliós nagyságrendű pénzekhez jutott az Egyesült Államokból. A szintén a tengerentúlról pénzelt Telex is gyorsan kegyeibe fogadta Magyart, de a többi dollármédium is így tett a 444-től a Fókuszcsoporton át a Nyugat.hu-ig, vagy a Debrecinerig, amely éppen hétfői cikkünk szerint utolsó pénzdózist még kapott az Egyesült Államoktól. Nemrég a Magyar Hang nevű portál, amely több körben is pénzhez jutott az amerikai nagykövetség által kiírt pályázatokból, egy óriási álhírt közölt, amelyet Magyar Péter is terjesztett Aszad bukott szír elnök Budapesten landolt (valójában nem landolt) gépéről.

A Facebook és Magyar Péter

A hazánkból már elutazott nagyköveten, a dollárcelebeken és a dollármédián túl nehéz nem az amerikai demokrata oldal támogatását látni amögött, ahogyan a Facebook kezeli Magyar Pétert. A jelek szerint rá nem vonatkoznak ugyanis a többi politikust a választókhoz való eljutásban nehezítő algoritmusok, egyedi elbírálást kap. Nemrég egyébként a Facebook-vezér maga vallotta be Joe Rogan podcastjében, hogy cenzúráztak korábban, méghozzá politikai nyomásra.

Magyar különleges elbírálása valószínűleg nem volt független attól, hogy a Tisza Párt elnöke egy nyilvánosságra került felvételen elárulta, hogy Soros-ügynökök is vannak az európai parlamenti képviselői közt. Ez a hálózat ugyanis nagy erőkkel képviselteti magát az Európai Unióban a közösségi oldal tényellenőrei közt, ahogy arról 2020 novemberében a Remix News is beszámolt. Láthatjuk tehát, a globalista baloldal minden szintje fontosnak tartotta, hogy a nemzeti-konzervatív magyar kormány megbuktatásán ügyködjön.

A Tisza Párt rettegett Trump győzelmétől

Az elnökválasztás után Magyar Péter pártján belül kitört a pánik: a programíró csoport egyik vezetője meglepően nyíltan adott hangot a félelmeinek. Arról beszélt: elapadhat mindaz a „nyugati segítség”, amelyet eddig megkapott a Tisza Párt. Az egyik csevegésben Porpáczi Márk Attila, a Tisza Zala megyei fő szervezője kifejtette, hogy a politikai formáció „legnagyobb ütőkártyája a nyugati segítség”, mert programokra és digitális gyóntatószékre senki nem kíváncsi, „a Facebookot viszont nagyon pörgetik”. A Tisza szervezője ezzel maga is arra utalt, hogy a párt és Magyar Péter közösségi médiaoldalának elérését külső segítséggel növelik.

Porpáczi kijelentésére az egyik aktivista vissza is kérdezett a már említett „programíró” Discord-szobában, hogy a „Facebook nyugati segítség?” A Tisza Párt szervezője pedig nem kertelt: nemcsak a Facebook, hanem kutatások megosztása, know-how, szakértelem és egyéb softpower-támogatás. Nagyon sok segítséget kapott a Tisza – emelte ki. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy a Tisza Párt jelentős hozzájárulást kapott külföldről, azonban ilyen nyíltan addig senki nem beszélt erről a párt környékén. A kutatások kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a szintén amerikai állami pénzekben részesített 21 Kutatóközpontnak kulcsszerepe van a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának működtetésében.

Magyar Trumpot támadja

Ugyanakkor nemcsak a Tisza párt hívei, de maga Magyar Péter személyesen is támadta Trump elnököt. Az egyik videójában úgy fogalmazott: „szerintem nagyon rosszul tette a miniszterelnök úr, hogy ilyen szinten állást foglalt az egyik elnökjelölt mellett”. Egy interjúban arról is beszélt, hogy a kormányfő helyében nem támogatná a kampány során Donald Trumpot. A riporter kérdésére úgy válaszolt:

„Én, ha Trumpról kérdez, vagy ha a miniszterelnök helyében lennék, nem biztos, hogy annyira drukkolnék Trumpnak, mint ahogy ő, nem tudom, az egész életét fölteszi rá.”

A Tisza-szigetek egyik októberi rendezvényén Magyar Péter azt fejtegette, hogy miért nem akar lemondani a mentelmi jogáról, amelynek felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta a politikus júniusi botrányos telefonlopási esete miatt. A pártelnök a gondolatmenete végén az amerikai elnök, Donald Trump elleni sajtótámadásokkal példálózott, mondván, az is kontraproduktív volt. „A saját nagy támogatottjuk, Trump is, nem hiszem, hogy abból rosszul jött ki, hogy százezer hölgy kezdett emlékezni pár évvel később, hogy egyébként milyen gonosz volt velük, még akkor sem, ha a személyiségéből esetleg még ezt el is lehet hinni.”

Kamalának drukkolt a Tisza pártsajtója

Végül, de nem utolsósorban: Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a portálja, a Kontroll.hu a demokraták számára vesztes választás napján jelképesen is kiállt a globalista liberálisok mellett. „Baranyi Imre közgazdász, választási szakértő írása a Kontroll.hu-nak az amerikai egyesült államokbeli Georgiából. Vendégszerzőnk részt vett Kamala Harris kampányában, és az elemzése végén megtippeli azt is, hogy ki lesz az elnökválasztás győztese” – kezdődött a szóban forgó írás. Amit a Kontroll.hu nem árult el, hogy Baranyi Imre az SZDSZ régi kampányembere, a minap Nagy Ervinnel Rómába repülő Kóka János egykori kampányfőnöke. Talán nem meglepő, ha eláruljuk: Baranyi tippje az volt, hogy Kamala Harris lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Magyarék nem is annyira burkolt kiállása Donald Trumppal szemben ugyanakkor nem jött be.

