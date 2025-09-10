Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak

Megosztás itt:

Magyar Péter két új szakértőt mutatott be a híveinek a kötcsei rendezvényén: Forsthoffer Ágnest és Kármán Andrást. Épphogy reflektorfénybe kerültek, máris komoly aggályok merültek fel a Tisza Párt új embereivel kapcsolatban. Forsthoffer a beszédét azzal indította, hogy ez az első politikai szerepvállalása.

Azonban kiderült, hogy 2024-ben Balatonfüreden indult önkormányzati képviselőnek, azonban elvesztette a választást egy független jelölttel szemben. Most pedig kiderült, hogy Forsthoffer a Tisza Párt más politikusaihoz hasonlóan rajong a megszorításokért,

mivel szerinte az elmúlt 35 év legdurvább megszorító intézkedése, a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.

