Belföld

Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak

2025. szeptember 10., szerda 07:37 | Magyar Nemzet
Magyar Péter Botrány Forsthoffer Ágnes

Úgy tűnik, nincs szerencséje Magyar Péternek a szakértőkkel: eddig mindenki kellemetlen ügyekkel hívta fel magára a figyelmet. Ruszin-Szendi Romulusz botrányai, Kollár Kinga brüsszeli elszólása és Tarr Zoltán Tisza-adós kiszólása után most a két frissen bemutatott név, Forsthoffer Ágnes és Kármán András is rögtön szolgáltattak beszédtémát.

  • Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak

Magyar Péter két új szakértőt mutatott be a híveinek a kötcsei rendezvényén: Forsthoffer Ágnest és Kármán Andrást. Épphogy reflektorfénybe kerültek, máris komoly aggályok merültek fel a Tisza Párt új embereivel kapcsolatban. Forsthoffer a beszédét azzal indította, hogy ez az első politikai szerepvállalása.

Azonban kiderült, hogy 2024-ben Balatonfüreden indult önkormányzati képviselőnek, azonban elvesztette a választást egy független jelölttel szemben. Most pedig kiderült, hogy Forsthoffer a Tisza Párt más politikusaihoz hasonlóan rajong a megszorításokért, 

mivel szerinte az elmúlt 35 év legdurvább megszorító intézkedése, a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

Elszabadultak az indulatok a Tisza Párt vasárnapi, kötcsei rendezvényén + videó

