Magyar Péter új csillaga: Róka Réka pikáns múltja felkavarja a Tiszát

Megosztás itt:

Magyar Péter egyik fontos tiszás politikusa Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője. írta meg a RIPOST. Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a hölgy “odaadó", "kitartó", "fáradhatatlan” munkáját és még egy oklevelet is nyomtatott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle. Jövője majd így lesz “bebiztosítva” a politikában. Így talán abbahagyhatja a pornófilmezést.

Róka Rékát már többször látták Magyar Péter oldalán Brüsszelben, még közösen sétálni is az utcán. Róka többször is eldicsekedett "hivatalos fotókkal" a brüsszeli kalandozásoktól a közösségi oldalán.

Róka Rékát sokan felismerték a pornóiparból, Róka Rékát a sorozatos tiszás fotókon sokan felismerték a pornóiparból, hiszen ő nemcsak a Tisza párt egyik megyei vezetője, Magyar Péter kedvence, de jól ismert, híres pornószínésznő is. "Művésznevére" kattintva - Valentina Gardell - tekintélyes kínálatot mutat a Google: MediumTits, BigAss, Natural, Milf, Babe, Cute, Amateur, Cast, BlowJob, FaceFuck és DeepThroat kategóriákban.

A Ripost által megkérdezett pornóipari szakértők így jellemezték a Tisza párti politikust : "bevállalós, sokoldalú pornószínésznő, aki nem riad vissza a durvább, másokat taszító, elriasztó akcióktól sem. "Róka Réka pornóproducere a világ egyik leghíresebb szexfilmese, Pierre Goodman, akiről már nemcsak egy hosszú WIKIPEDIA szócikket írtak, de az HBO is nagysikerű dokumentum-sorozatot is forgatott róla. A híres-hírhedt producer forgatásai rendszerint kelet-európai hotelszobákban zajlanak, ahová ügynökei „csábítják föl" a legújabb felfedezetteket.

A Tisza-párti vezető pornográf filmjei is hotelszobákban készültek. Az egyik videó szerény cselekménye szerint Róka Réka, alias „Valentina Gardell” kvázi az utcáról esik be a stúdióba, hogy kipróbálja magát ebben a szakmában. Az akciót megelőzően egy mini-interjút is ad.

Aztán nekilátnak a lényegnek...

Az egyik film felvezetőjében Réka argentin nőként mutatkozik be, aki Magyarországra jött szerencsét próbálni. A videóban végig spanyolul beszél, - Róka Réka saját állítása szerint jól beszéli ezt a nyelvet - azt a látszatot keltve, hogy dél-amerikai származású. De aki alaposan végignézi a filmet, láthatja és hallhatja, hogy a Tisza-párti politikus „önkívületi állapotban”, a csúcson, többször elszólja magát magyarul. Többek közt az „ajjaj”, „kicsikét”, és a „bazdmeg” magyar szavakat használja.

Róka Réka az egyik legnagyobb rajongója Magyar Péternek. Nemcsak követi a lehető legtöbb helyre, hogy aztán a Tisza Párt összes potentátjával látványosan szelfizzen egyet, de látványosan ünnepli minden egyes felszólalását. A Tisza Párt legutóbbi összejövetelén, Nagykanizsán például Magyar Péter beszéde közben többször is felugrott a helyéről és állva tapsolta a pártvezért. Még a körülötte ülő tiszások is meglepődtek ezen a látványos rajongáson.

A Ripost munkatársai telefonon elérték Róka Rékát, aki nem tagadta, hogy kapcsolatban állt a híres pornóproducerrel, ámbár hozzátette, hogy ő inkább csak tolmácsol neki. Többször is megkérdezte, miért lenne érdekes bárkinek, hogy a politikusi munkája mellett pornószínésznőként is dolgozik.

Teljes cikk a RIPOST oldalán olvasható.

Fotó: Ripost