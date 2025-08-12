Magyar Péter úgy húzná ki a HírTV dugóját a falból, mint egy hajszárítót + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter pszichopata személyiségét mutatja, hogy a felé dobott szotyis zacskót a Tisza István elleni merénylettel vonja párhuzamba - mutatott rá Bayer Zsolt a Harcosok órájában. A publicista szerint a balliberális sajtó úgy próbálta az esetet beállítani, mintha a Tisza Párt elnöke ellen merénylet készült volna, holott ezt tényellenőrzés nélkül hozták le. Magyar Pétert múlt heti gyulai lakossági fórumán egy férfi egy zacskóval teli szotyival akarta megdobni, azonban a Tisza Párt elnöke azt állította egy doboz sör repült felé.