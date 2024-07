Magyar Péter Tusványoson bulizott + videó

Pedig több felvétel is tanúskodik arról, hogy Magyar Péter aktívan részt vett a Fidesz rendezvényein, többek között feltűnik egy, a korábbi felesége, Varga Judit által két évvel ezelőtt feltöltött videójában, ami Tusványoson készült, és több fénykép is készült róla Novák Katalin beiktatásán.

