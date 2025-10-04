Magyar Péter továbbra sem találja a lépést a kommunikációs térben

Megosztás itt:

Mint ismert, a Tisza október elsején elindította második, országos szavazási akcióját Nemzet Hangja néven. Mindez a nemzeti konzultáció olcsó utánzatának tűnik, ráadásul egy az egyben rászervezték a kormánypártok tájékoztató kampányára, amelyet a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapján készítettek, megpróbálva ellensúlyozni annak társadalmi hatását.

Orbán Viktor egyébként szeptember 7-én jelentette be, hogy nemzeti konzultációt indítanak a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről. Az Index értesülései szerint a Tisza Párt ugyanis nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnöke ráadásul a párt egyeki fórumán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

A nemzeti konzultáció kifejezést Orbán Viktor eredetileg egyébként a 2005-ös „országértékelő beszédében” használta abban az összefüggésben, hogy a Fidesz a 2006-os parlamenti választásokat úgy akarja megnyerni, hogy tervezett intézkedéseit a választópolgárokkal folytatott párbeszéd alapján építi fel.

Az ezt követő országjáró rendezvénysorozaton szóban, kérdőíveken, illetve postai úton kérdezték a választók véleményét politikai és közéleti kérdésekben. A nemzeti konzultáció tehát közel húsz éve bevett gyakorlat a kormánypártoknál, 2010 óta összesen 14-szer kérték ki a magyarok véleményét ebben a formában.