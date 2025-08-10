Magyar Péter több rendezvényén is agresszívan reagálnak a Tisza Párt szimpatizánsai + videó

Megosztás itt:

"Másfajta országot építünk, ez itt nem a Lázár infó, ez itta a Tisza pártnak a gyűlése. Tiszteljük meg egymást akkor is ha mást gondolunk."

Ezt hangoztatta Magyar Péter országjárásának kecskeméti állomásán. A Tisza párt elnöke azt állította: pártállástól függetlenül mindenki kérdezhet. i

Később azonban, amikor a város fideszes önkormányzati képviselője arról kérdezte a pártelnököt, hogy támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban, Magyar Péter agresszívan reagált a kérdésre.