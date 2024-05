Magyar Péter testvére korábban a Jobbik volt főpolgármester-jelöltjének kampányát segítette + videó

A Magyar Jelen pár napja arról írt: a Jobbik infrastruktúrája segíti Magyar Péter kampányát, amiben kulcsszerepet tölt be a korábbi jobbikos kommunikációs vezető, a rendszerváltás előtt már jó amerikai kapcsolatokkal rendelkező Radnai László és fia, Radnai Márk is.

