Magyar Péter tatai börzéjén is a HírTV volt a fő téma + videó

Megosztás itt:

Stábunkat kereste tatai fórumán Magyar Péter. Majd szimpatizánsai figyelmét is felhívta az ott tartózkodó kollégánkra. Ezután viccelődve meg akarta vizsgálni a kamera sorozatszámát. Végül mégis a Hír Tv műsorában akart élőben szerepelni. Majd ezután sem végzett munkatársunk sértegetésével.

A Tisza párt elnökét országjárásán leginkább a HírTV foglalkoztatta. Folyamatosan stábunk munkája érdekelte, még a politikus közösségi oldalán közzétett élő közvetítésben is operatőr kollégánkat mutatták. Nem először beszél személyeskedő stílusban csatornánk munkatársaival Magyar Péter.