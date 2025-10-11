Magyar Péter tanácsadója megszüntetné a 13 havi nyugdíjat + videó

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából avatták fel a megújult síremléket a Fiumei úti sírkertben + videó

A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy az író részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért is bátran harcolt a szabadságharc csatáiban.