Magyar Péter tanácsadója eltörölné a rezsicsökkentést + videó

Orbán Viktor keményen kiosztotta a Tisza Pártot: a kötcseiek sem értik, miért éppen az ő falujukba visz provokációt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ez csak a kezdet – a Tisza gyűlöletet és erőszakot hozna az egész országra. Mi áll a háttérben? Kattints, és tudd meg.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Botrány botrány hátán: Magyar Péter Tisza Pártjának tiktokos sztárja, Torda Dávid ismét lebukott! A 408 ezres követőtáborral rendelkező influenszer gyilkossággal fenyegetőzött, zsidózott, most pedig a NAV vizsgálja hamis parfümös üzletei miatt. Brüsszel bábja, Magyar Péter és barátja, a káoszt terjesztő Torda a magyar érdekek ellen dolgoznak. Olvass tovább, és oszd meg, hogy mindenki lássa a Tisza Párt valódi arcát!
A Magyar Honvédség történelmi léptékű hadgyakorlata, az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltás óta a legnagyobb és legkomplexebb művelet, amely bizonyítja hazánk modern haderejének erejét és felkészültségét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a Hajmáskéren bemutatott harcszerű vasúti lerakodás és a NATO-val közös gyakorlat a magyar nemzeti érdekek védelmének szimbóluma
Szívszorító veszteség érte hazánkat: 75 éves korában elhunyt Prof. Dr. Kásler Miklós, Széchenyi-díjas onkológus, az emberi erőforrások minisztere, aki életét a magyar emberek szolgálatának szentelte. A Magyarságkutató Intézet alapítója, a nemzeti büszkeség védelmezője volt, akinek munkája örökké élni fog. Imádkozzunk érte.