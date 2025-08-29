Magyar Péter támogatója szerint itthon túl alacsony a személyi jövedelemadó + videó

Magyar Péter támogatója szerint itthon túl alacsony a személyi jövedelemadó, az egy-számjegyű SZJA pedig katasztrófa lenne - erről írt a Magyar Nemzet. A portál felidézte: Katona Tamás, Gyurcsány Ferenc egykori embere olyan kijelentést is tett, amely szerint az adórendszer igazságtalan és irreális Magyarországon. A lap szerint Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely támogatásáról biztosította Magyar Pétert.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Döntött Pilisen a képviselő-testület: többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt zárva lesz a város kapuja hétfőtől - tudatta László Attila, a város polgármestere az MTI-vel közleményben pénteken.