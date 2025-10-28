Magyar Péter tagadja a párt nyugdíjasokat károsító terveit + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt gazdasági programja brutálisan megsarcolná a nyugdíjasokat. Ezzel szembesítette a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Pétert. A mesterséges intelligencia segítségével készített videón Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről.

Magyar Péter közösségi oldalán fakadt ki és hamisítással vádolta Orbán Balázst. Tette mindezt úgy a pártelnök, hogy a Tisza párt szakértőinek megnyilvánulásai bárki számára elérhetőek.

Simonovits András például egy alkalommal arról beszélt, hogy egyenesen csökkenteni kellene a jelenlegi nyugdíjösszegeket.