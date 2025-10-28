Keresés

Belföld

Magyar Péter tagadja a párt nyugdíjasokat károsító terveit + videó

2025. október 28., kedd 19:00 | HírTV

Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne. Azért ehhez is vastag bőr kell-így reagált a miniszterelnök politikai igazgatója arra, hogy Magyar Péter kifakadt amiért szembesítette a Tisza megszorítási terveivel.

  • Magyar Péter tagadja a párt nyugdíjasokat károsító terveit + videó

A Tisza Párt gazdasági programja brutálisan megsarcolná a nyugdíjasokat. Ezzel szembesítette a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Pétert. A mesterséges intelligencia segítségével készített videón Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről.

Magyar Péter közösségi oldalán fakadt ki és hamisítással vádolta Orbán Balázst. Tette mindezt úgy a pártelnök, hogy a Tisza párt szakértőinek megnyilvánulásai bárki számára elérhetőek.

Simonovits András például egy alkalommal arról beszélt, hogy egyenesen csökkenteni kellene a jelenlegi nyugdíjösszegeket.

 

