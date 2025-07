Magyar Péter színpadi fiaskója: Se tartalom, se közönség a Tisza Párt kongresszusán

Megosztás itt:

Komikusra sikerült Magyar Péter beszéde a Tisza-kongresszuson. - írja a Magyar Nemzet. A pártvezető egyetlen jelöltet sem mutatott be most sem, programja pedig üres közhelyek pufogtatásából áll. Talán maga a pártvezér is érezte, hogy ezt az emberek már ismerik, és a választásokhoz közeledve ez már kevés lesz, látványosan törölgette magát a színpadon. Nemcsak fizikailag, hanem képletesen is leizzadt Magyar Péter.

A jelöltek hiánya egyre égetőbb Magyar Péter számára, és közben a Tisza Párt is a bomlás jeleit mutatja: nemrég törölték a párt Discord-szerverét, aztán pedig a fővárosi frakcióvezetőjük, Ordas Eszter is visszaadta a mandátumát.

Mind a 106 körzetben Magyar Péter indul?

Kocsis Máté szerint lehet, hogy az a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter-fényképet indítanak, ki tudja.

„Emlékeznek? A főbohóc azzal haknizott idén januárban, hogy áprilisra előre hozott választásokat fognak kikényszeríteni. Nyilván ez már akkor is hülyeség volt, amikor komolyan állította, de mégis hogyan tervezték, miközben júliusban sincsenek még jelöltjeik?” – hívta fel az ellentmondásra a figyelmet a kongresszusra reagálva a fideszes politikus.

„Működő párt nincs, tagfelvétel nincs, jelöltek nincsenek, a listázott és megalázott aktivisták nem győznek kifarolni. A programjukról már egy éve azt mondta az agresszív manöken, hogy „több ezer ember” dolgozik rajta, de azóta sem adtak egy sort se az érdeklődők kezébe. Szóval jó lesz ez, és talán igazuk van, hagyni kell arra is időt, hogy a híveik kiábránduljanak. 275 nap és felkenődnek a falra!” – összegzett Kocsis.

Egészségügy: bejelentettek egy sor olyan intézkedést, amit a Fidesz már megcsinált

Takács Péter egészségügyi államtitkár is reagált a kongresszuson elhangzott egészségügyi reformjavaslatokra. Szerinte a Tisza Párt egészségügyi elképzelései valójában egy „külföldről finanszírozott, olcsó lufi”, amely ki fog pukkadni. Facebook-posztjában élesen bírálta a párt új programját, amely szerinte részben már meglévő kormányzati intézkedéseket ígér újként, másrészt betarthatatlan, szakmaiatlan vállalásokat tartalmaz.

Kifogásolta azt is, hogy a Tisza Anglia egészségügyi modelljét hozná Magyarországra, miközben ott épp százezer egészségügyi dolgozó leépítését jelentették be. A programban szereplő évi 500 milliárd forintos pluszkiadásról pedig azt írta: semmi nem utal arra, honnan lenne rá fedezet. Szerinte Magyar Péter „közepes intellektusú jogászként” a költségvetés alapjait sem érti.

„Bíztam benne, hogy dr. Kulja András ATV-s leszereplése után összekapják magukat a tiszás nagyotmondók, és végre érdemi reakcióra alkalmas egészségügyi programmal rukkolnak elő. Sajnos ezúttal is csalódnom kellett” – jegyezte meg Takács.

Deák Dániel arról írt, hogy nemcsak a néhány látható embere, de maga Magyar Péter is rendre bemutatja, hogy alkalmatlan a kormányzásra: elég csak a napokban a hatalmas viharra adott botrányos reakciójára gondolni, amikor a vihart zápornak minősítette, és azon értetlenkedett, hogy miért kellett lezárni a repteret.

„A felelőtlen megnyilvánulás annyira kínos volt, hogy a posztot törölnie is kellett. Mindezen nem javított a mostani kongresszus sem, melyen továbbra sem sikerült bemutatni az egyéni jelölteket, emellett a kormányzóképes alternatívát sem” – vélte az elemző.

Üres sorok: az álprofilok nem tudtak elmenni a kongresszusra

Az már csak hab a tortán, hogy Magyar Péterék a kongresszusuk helyszínéül szolgáló nagykanizsai arénát sem tudták feltölteni. Párttagokkal nehéz is lett volna ez, hiszen a Tisza a mai napig egy 25 tagú párt. Azonban a meghívott vendégek vagy a szimpatizánsok sem voltak elegen, úgy tűnik, Magyar Péter nagyotmondásaira – főleg vidéken – egyre kevesebben kíváncsiak. Hiába tűnik úgy az online térben, hogy sokan támogatják a Tiszát, az álprofilok nem tudtak részt venni a kongresszuson.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Megafon Központ