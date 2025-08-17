Magyar Péter szimpatizánsaival az újságírókat fenyegeti utcafórumain + videó

Megosztás itt:

Így fogják magukat sokan érezni amikor a propaganda, például a HírTV-nek a dugóját kihúzzuk a falból, mint egy hajszárítót – így fenyegetőzött a Tisza Párt elnöke a HírTV megszüntetésével. Nem ez volt az első eset, Magyar Péter már több alkalommal is csatornánkat támadta.

Legutóbb pedig arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a Hír TV-t.

Egy korábban nyilvánosságra került hangfelvételen pedig azt hangoztatta: a Dunába lökné a televízió munkatársait.

A KDNP országgyűlési képviselője szerint Magyar Péter és szimpatizánsainak megnyilvánulásai valójában félelmet, gyűlöletet keltenek. Hollik István hozzátette: a tiszások személyes sértettségből csinálnak politikát, valamint félrevezetik az embereket, miközben a véleménynyilvánítás szabadságát a földbe döngölik.