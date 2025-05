Megosztás itt:

Az alkotmányjogász azt mondta: akár egy év szabadságvesztésre is ítélhetik a gyűlöletkeltő bejegyezés íróját. Magyar Péter egyébként rendszeresen hergeli szimpatizánsait: például az újságírók ellen. A Hír TV munkatársait is gyakran sértegetik, de van, hogy már fizikai erőszakot is alkalmaztak ellenük.