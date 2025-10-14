Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni + videó

2025. október 14., kedd 12:00 | HírTV

Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja mindemellett kifejtette, hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba.

  • Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni + videó

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent Tseber Roland - erről tájékoztatott még májusban Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője akkor elmondta: az ukrán politikus magas rangú magyar katonai vezető, illetve fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között szervezett találkozót. Emiatt kiutasították hazánkból.

Tseber Roland most viszont egy újabb interjút adott, amelyben azt fejtegette: hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba - írja a Mandiner. De Tseber arról is beszélt: Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

További híreink

Ha ismeri ezeket a trükköket, olcsóbban juthat be a magyar gyógyfürdőkbe

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ez a 3 hónap szülötte isteni aurát hordoz!

Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz-ukrán háború lezárásában

Most érkezett: brutális buszbaleset Budapesten, egy jármű felborult

Szoboszlaiék poénkodása után az egész stadionban hallatszott a nevetés + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Szürreális jelenet: patkány tört be a pályára, félbeszakadt a vb-selejtező – videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

További híreink

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is
3
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
4
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
5
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
8
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
9
Az elszigetelt Orbán Viktorral tárgyal Trump a békéről + videó
10
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!