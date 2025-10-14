Magyar Péter szerint Ukrajnát a győzelemig kell segíteni + videó

Megosztás itt:

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent Tseber Roland - erről tájékoztatott még májusban Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője akkor elmondta: az ukrán politikus magas rangú magyar katonai vezető, illetve fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között szervezett találkozót. Emiatt kiutasították hazánkból.

Tseber Roland most viszont egy újabb interjút adott, amelyben azt fejtegette: hogy be akarja perelni Magyarországot, valamint a magyar kormányt, mert nem utazhat be az országba - írja a Mandiner. De Tseber arról is beszélt: Magyar Péter nyilvánosan közölte, nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.