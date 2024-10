Magyar Péter szerint a választásokig nem érnek rá a napi politikai vitákra + videó

Megosztás itt:

Bár Magyar Péter azt állítja, hogy nem akar politikai vitákkal foglalkozni, pár percre rá mégis különféle kommenteket oszt meg aktuálpolitikai hírek alatt - erre hívta fel a figyelmet a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel, vezető elemző, XXI. Század Intézet: "A HVG azt merte írni, hogy a szakpolitikai kidolgozottsága még a Tisza Pártnak nem eléggé erős, azt mondták, hogy a szakpolitikai zászlaja is eléggé lyukacsos Magyar Péteréknek, mert nem tudnak mondani semmi értelmeset a szakpolitikai kérdésekben, és akkor ott Magyar Péter tombolt, három-négy kommentet is írt, hogy őket is Rogán Antal fizeti, a Karmelitából írták a cikket és lehetne még sorolni… Egyszer azt mondja, hogy nem foglalkozik napi aktuálpolitikával, majd napi aktuálpolitikai kérdésekben kommentel folyamatosan."

Deák Dániel hozzátette, a politikus gyakorlatilag egyik percről a másikra, saját magát cáfolja meg.