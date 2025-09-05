Megosztás itt:

Magyarázat a történtekről:

Torda Dávid, a Tisza Párt és Magyar Péter egyik legismertebb szimpatizánsa, 408 ezres TikTok-követőtáborával nem csak gyilkossági fenyegetésekkel és gyűlöletkeltő, antiszemita kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet, hanem illegális üzletekkel is. A Mandiner cikke szerint Torda hamis parfümöket árul, amelyek nem esnek át a szükséges egészségügyi vizsgálatokon, így veszélyeztetik a fogyasztókat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tényi István feljelentése nyomán már vizsgálja az ügyet, hiszen a hamis termékek forgalmazása akár három év börtönbüntetést is vonhat maga után, üzletszerűen végzett bűncselekmény esetén pedig öt évig terjedő szabadságvesztés járhat.

Magyar Péter, aki Brüsszel bábjaként próbálja destabilizálni Magyarországot, nem képes elhatárolódni Torda Dávid szélsőséges viselkedésétől. Bár a Tisza Párt és a Telex is megpróbálta tisztára mosni az influenszert, állítva, hogy „semmi közük hozzá”, a tények mást mutatnak: Torda a párt eredményváróján Tisza-kitűzővel és sajtóbelépővel jelent meg, Magyar Péterrel közös fotón pózolt, és nyíltan propagálja a pártot. Ez nem véletlen, Magyar Péter és a Tisza Párt olyan embereket vonz, akik gyűlöletet szítanak, törvényeket sértenek, és a magyar érdekek helyett külföldi, brüsszeli agendát szolgálnak.

A botrány különösen aggasztó annak fényében, hogy Torda Dávid nyíltan fenyegetőzött a magyar kormányfő meggyilkolásával, és antiszemita kijelentéseket tett, amelyeket a Tisza Párt nem ítélt el egyértelműen. Ez világosan mutatja, hogy Magyar Péter mozgalma nem a megújulást, hanem a káoszt és a gyűlöletet képviseli. Ráadásul a Tisza Párt belső problémái – például a pornós múlttal rendelkező Róka Réka botránya vagy a párt képtelensége jelöltjei átvilágítására – tovább mélyítik a válságot, amely a párt alkalmatlanságát bizonyítja.

Magyar Péter és szövetségesei, akik Donald Trumpot is próbálják bemocskolni a Tisza Párt botrányos ügyeivel, valójában Brüsszel és a globális elit érdekeit szolgálják. A magyar emberek azonban nem kérnek a hazugságokból és a törvénytelen machinációkból! A kormány és a magyar patrióták továbbra is a nemzeti érdekek védelméért dolgoznak, míg Magyar Péter és Torda Dávid csak rombolni tudnak.

Forrás: Mandiner

Fotó: Facebook