Belföld

Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz

2025. szeptember 05., péntek 18:30 | Mandiner

Botrány botrány hátán: Magyar Péter Tisza Pártjának tiktokos sztárja, Torda Dávid ismét lebukott! A 408 ezres követőtáborral rendelkező influenszer gyilkossággal fenyegetőzött, zsidózott, most pedig a NAV vizsgálja hamis parfümös üzletei miatt. Brüsszel bábja, Magyar Péter és barátja, a káoszt terjesztő Torda a magyar érdekek ellen dolgoznak. Olvass tovább, és oszd meg, hogy mindenki lássa a Tisza Párt valódi arcát!

  • Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz

Magyarázat a történtekről:

Torda Dávid, a Tisza Párt és Magyar Péter egyik legismertebb szimpatizánsa, 408 ezres TikTok-követőtáborával nem csak gyilkossági fenyegetésekkel és gyűlöletkeltő, antiszemita kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet, hanem illegális üzletekkel is. A Mandiner cikke szerint Torda hamis parfümöket árul, amelyek nem esnek át a szükséges egészségügyi vizsgálatokon, így veszélyeztetik a fogyasztókat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tényi István feljelentése nyomán már vizsgálja az ügyet, hiszen a hamis termékek forgalmazása akár három év börtönbüntetést is vonhat maga után, üzletszerűen végzett bűncselekmény esetén pedig öt évig terjedő szabadságvesztés járhat.

Magyar Péter, aki Brüsszel bábjaként próbálja destabilizálni Magyarországot, nem képes elhatárolódni Torda Dávid szélsőséges viselkedésétől. Bár a Tisza Párt és a Telex is megpróbálta tisztára mosni az influenszert, állítva, hogy „semmi közük hozzá”, a tények mást mutatnak: Torda a párt eredményváróján Tisza-kitűzővel és sajtóbelépővel jelent meg, Magyar Péterrel közös fotón pózolt, és nyíltan propagálja a pártot. Ez nem véletlen, Magyar Péter és a Tisza Párt olyan embereket vonz, akik gyűlöletet szítanak, törvényeket sértenek, és a magyar érdekek helyett külföldi, brüsszeli agendát szolgálnak.

A botrány különösen aggasztó annak fényében, hogy Torda Dávid nyíltan fenyegetőzött a magyar kormányfő meggyilkolásával, és antiszemita kijelentéseket tett, amelyeket a Tisza Párt nem ítélt el egyértelműen. Ez világosan mutatja, hogy Magyar Péter mozgalma nem a megújulást, hanem a káoszt és a gyűlöletet képviseli. Ráadásul a Tisza Párt belső problémái – például a pornós múlttal rendelkező Róka Réka botránya vagy a párt képtelensége jelöltjei átvilágítására – tovább mélyítik a válságot, amely a párt alkalmatlanságát bizonyítja.

Magyar Péter és szövetségesei, akik Donald Trumpot is próbálják bemocskolni a Tisza Párt botrányos ügyeivel, valójában Brüsszel és a globális elit érdekeit szolgálják. A magyar emberek azonban nem kérnek a hazugságokból és a törvénytelen machinációkból! A kormány és a magyar patrióták továbbra is a nemzeti érdekek védelméért dolgoznak, míg Magyar Péter és Torda Dávid csak rombolni tudnak.

Forrás: Mandiner

Fotó: Facebook

 

Erős haza, erős honvédség: az Adaptive Hussars 2025 megmutatja Magyarország védelmi képességeit

Erős haza, erős honvédség: az Adaptive Hussars 2025 megmutatja Magyarország védelmi képességeit

 A Magyar Honvédség történelmi léptékű hadgyakorlata, az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltás óta a legnagyobb és legkomplexebb művelet, amely bizonyítja hazánk modern haderejének erejét és felkészültségét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a Hajmáskéren bemutatott harcszerű vasúti lerakodás és a NATO-val közös gyakorlat a magyar nemzeti érdekek védelmének szimbóluma
A magyar érdekek előtt nincs kompromisszum: Szijjártó Péter kíméletlen válasza Brüsszelnek és Ukrajnának

A magyar érdekek előtt nincs kompromisszum: Szijjártó Péter kíméletlen válasza Brüsszelnek és Ukrajnának

 Szijjártó Péter külügyminiszter kendőzetlenül kimondta: Magyarország kénytelen orosz kőolajat vásárolni, mert Brüsszel és Horvátország elutasította segítségkérésünket, miközben más országok titokban, olcsóbban veszik ugyanazt. Donald Trump barátunkként támogatja a józan energiapolitikát, de Ukrajna és az EU képmutatása elfogadhatatlan. A Tisza Párt hazugságai pedig még Gyurcsány Ferencet is alulmúlják. Olvassa el, miért védjük a magyar érdekeket minden áron!
