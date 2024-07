A Tisza Párt elnöke mindezt jelentősebb munka nélkül tudta elérni, hiszen igazgatósági tagként csupán elvétve, havi egy ülésen való részvétellel jogosult volt a milliós gázsira. A politikus - a korábban kamuállásnak nevezet - európai parlamenti képviselőségével a főnyereményt is megütötte. Ahogy ő fogalmazott, kétmilliárdot is szakíthat az öt év alatt.

