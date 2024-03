Magyar Péter: Soha nem bántottam a feleségemet, a gyermekeim anyját

Megosztás itt:

Mindig van kiút - ezzel a címmel tette közzé az Ökumenikus Segélyszervezet egyik kisfilmjét vasárnap este Varga Judit. A videó egy olyan filmsorozat része, amely a kapcsolati erőszakra hívta fel a figyelmet, és a lelki bántalmazás különböző formáit ábrázolja. Varga Judit lemondása óta először tett közzé bejegyzést Facebook-oldalán.

Volt férje, Magyar Péter erre azonnal reagált saját közösségi oldalán. Azt írta: nem tudja mivel zsarolják Varga Juditot, és ő továbbra sem fogja a házasságuk szennyeseit kiteregetni a nyilvánosság előtt.

Varga Judit a videót azután posztolta, hogy volt férje ugyancsak Facebook-oldalán arról írt, hogy szerinte azt terjesztik róla, hogy többször megverte gyermekei anyját, és rendőrt kellett hívni hozzá. Azt is hozzátette, hogy erről egy titkos rendőrségi jelentés is készült, ezzel állítása szerint pár héttel ezelőtt kereste meg egy hírportál újságírója. Arról is írt, pusztán arról volt szó, hogy egy veszekedés után Varga bejelentette, hogy elviszi a közös gyerekeiket, amibe ő nem akart beleegyezni.

Soha nem bántottam a feleségemet, a gyermekeim anyját - ezt pedig már az ATV stúdiójában mondta Magyar Péter kedden reggel.

Arra a felvetésre, hogy el tudja-e képzelni, hogy annyira megromlott volna a kapcsolat, hogy Varga Judit olyan utalásokat tenne, ami ennek ellentmond, Magyar kijelentette,

nem tudja elképzlni, hogy a gyermekei anyja ilyet tenne.

Szerinte, ami most történik egy jól felépített kommunikációs kampány, amit névvel, arccal senki sem fog felvállalni, mert tudják, hogy soha nem történt meg.