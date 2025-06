Magyar Péter sarokba szorult: Az Orbán Viktor Akciócsoport vitte be a kegyelemdöfést

Megosztás itt:

Nem csoda, hogy pánikol, hiszen a baráti közvéleménykutatók magas Tisza-vezetést prognosztizálnak, ennek azonban gyökeresen ellentmondanak a Voks 2025 számai

– írja a Magyar Nemzet.

A sikerpropaganda zátonyra futott, már Magyar Péter követői között is egyre nagyobb a bizonytalanság, arról nem is beszélve, hogy bombaként robbant a héten az a hír is, hogy Magyar Péterék nyilvántartást vezettek a támogatóikról, akiket osztályoztak és minősítették, méghozzá sok esetben becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel.

Magyar Péter stílusa és viselkedése lett a minta a Tisza Pártban és környékén, ez tükröződik a nyilvánosságra került illegális listából, amelyben a szimpatizánsokat lekezelő, becsmérlő megjegyzésekkel illették. A pártelnök már egy évvel ezelőtt is ilyen hangnemben beszélt a közvetlen kollégáiról, közönséges stílusban szidta a híveit és gúnyolódott az idős embereken a hátuk mögött. Magyar korábbi megnyilvánulásaira – „büdösek”, „nyugdíjaskommandó” – kísértetiesen emlékeztetnek a most napvilágot látott listán szereplő megjegyzések, mint az „alkesz”, a „piás”, a „rokinyugis”.

Gyülekeznek a viharfelhők a Tisza Párt felett.

– A vártnál is nagyobb siker lett a kormány Voks 2025 szavazása Ukrajna EU-tagságáról – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a bejegyzésében kifejtette, milyen hatása lesz ennek a szavazásnak. Felhívta a figyelmet a magas visszaküldési arányra: ugyan még nincsenek meg a végleges adatok, de már most látszik, hogy a nemzeti konzultációkhoz képest ez volt az eddigi egyik legsikeresebb ilyen jellegű szavazás.

Szerinte ez azt jelzi, hogy a magyarok igenis érzik, az ukrán EU-tagság nem egy távoli kérdés, hanem az életünket alapjaiban befolyásoló ügy. Kiemelte, hogy a Voks 2025 szavazást közjegyző hitelesíti, míg a Tisza konzultációját nem hitelesítette senki, így például annak az 1,1 milliós kitöltési adatait erősen kétségbe lehet vonni. Rámutatott:

ez azt is mutatja, hogy a virtuális térben terjedő hírekkel ellentétben nem a Tisza van többségben.

Úgy véli, a magas visszaküldési arány azt is mutatja, hogy a jobboldal mozgósítási ereje kifejezetten erős, hiszen több mint kétmillió embert tud mozgósítani egy fontos ügy mellett.

,,Ez jó alap a 2026-os parlamenti választás előtt tíz hónappal, melynek témája a belpolitikai kérdések mellett természetesen a háború és Ukrajna ügye is lesz" – emlékeztetett.

Mindezek mellett Felhévizy postaládájában landolt egy kis hirdetmény is, amit a Reinfrank néni által vezetett és alapított Orbán Viktor Akciócsoport küldött.

A lelkes csapat három kérdésben várja Magyar Péter konkrét válaszát:

Mi a véleménye Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a pride-ról?

Mi a véleménye Magyar Péternek Ukrajna soron kívüli EU-csatlakozásáról?

Mi a véleménye Magyar Péternek Ukrajna gazdasági és katonai támogatásáról?

Ezek nyilván költői kérdések, de pontosan rávilágítanak Magyar Péter álságos, hazug világára.

Fotó: Magyar Nemzet