Volt, aki öngyilkos akart lenni, miután rájött, hogy átverték - újabb döbbenetes részletek Magyar Péter gazdasági vezetőjéről

Magyar Péter kabinetfőnöke még az elsőrendű vádlott őrizetbe vétele után is azt állította az átvert embereknek, hogy „aggodalomra nincs ok”, csupán pillanatnyi zavarok álltak be, és „a befektetésüket vissza fogják kapni”.

A Metropol a bírósági ítélet, illetve a vádirat tanulmányozása során megtudta , hogy a bűnbanda tagjai több alkalommal is megpróbáltak külföldre szökni. Terveik között az is szerepelt, hogy az EU fővárosában, Brüsszelben rejtőznek el. Egyes utalások szerint jelentős kapcsolataik lehettek a belga fővárosban.

