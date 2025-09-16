Keresés

2025. szeptember 16., kedd 20:28 | HírTV
fegyver agresszió beismerés Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz

Vergődésnek nevezte a kormányközeli sajtó részéről azt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárása barcsi állomásán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy rendezvényen, majd be is ismerte, hogy embere valóban lőfegyverrel az oldalán tartott előadást egy tiszás összejövetelen.

  • Magyar Péter tudott róla, hogy pisztollyal mászkál Ruszin-Szendi Romulusz – itt a beismerés + videó

Magyar Péter állítása szerint a bukott vezérkari főnök számos halálos fenyegetést kapott és valóban volt nála fegyver, majd végül kapott a Tisza Párttól egy megerősített védelmet. A beismerés után pedig sértegette a kormány tagjait, majd ismét kifogásolta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kisöpörte a poloskákat a Harcosok Klubjának edzőtáborában. Annak ellenére, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője velős választ adott az ellenzéki politikusnak, Magyar ismételten párhuzamot vont az 1994-es ruandai népirtással és a vészkorszakkal, így rémísztgetve a hallgatóságát. 

Ahogy arról mi is beszámoltunk, fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz. Kiderült, hogy a bukott vezérkari főnök szívéhez inkább azok a fegyverek állnak közelebb, amivel ölni lehet.

Magyar Péter embere még egy 2023-as rádióműsorban beszélt arról, hogy gyűjti a fegyvereket, egy friss videófelvétel tanúsága szerint azonban nem csak gyűjti őket, hanem magával is hordhatja.

Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt vehetett részt egy tiszás fórumon - vette észre az Origo.

A bukott tábornok korábban azzal is fenyegetőzött, hogy viszket a tenyere, és ki is van képezve rá. Egy májusi pártrendezvény pedig arról beszélt, hogy legszívesebben beverne egyet az őt kérdező stáboknak. 

Így reagált a bukott vezérkari főnök

Zavaros magyarázkodásba kezdett közösségi oldalán fegyverviselési botránya miatt Ruszin-Szendi Romulusz.

A bukott vezérkari főnök azt írta, hogy engedélye van arra, hogy lőfegyvert hordjon, és az őt ért fenyegetések miatt a rendelkezésére álló eszközökkel igyekezett felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Később fokozott személyi védelmet kért a Tisza párttól, azóta nem is hordja magánál a lőfegyverét.

