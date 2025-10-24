Megosztás itt:

Magyar Péter "ikonikus képnek" nevezte a tüntetéséről készült fotót, amit állítólag egy Ryanair pilóta készített. (A Kossuth tér, ahol a Békemet zajlott kétszer akkora nem számolva a zsúfolásig telt környékbeli utcákat, de ne vesszünk el a részletekben.) Apró szépséghiba: a "Szigorított pilótafülke" szabály szerint ez életveszélyes szabályszegésnek minősülhet, ami akár börtönnel is büntethető. A Tisza Párt elnöke ismét leleplezte magát: vagy hazudik, vagy újabb bűncselekményre büszke?

Az "ikonikus" dicsekvés

A Tisza Párt messiása a tőle megszokott, már-már kóros magabiztossággal jelentette be, hogy az ő "Nemzeti Menete" "végképp ledöntötte Orbán Viktor hazugságfalát". A bizonyíték? Egy "ikonikus kép", amit szerinte "szerencsére az éppen arra közlekedő Ryanair pilótájának" köszönhetünk, aki áttörte a "kaszinó-pitypang honvédelmi miniszter" légtérzárát. Ez a narratíva: ő a hős, akit már az égiek (és a fapados pilóták) is támogatnak.

A valóság hideg zuhanya

Van azonban egy apró, repülésbiztonsági részlet, amiről a "Peti webshop" tulajdonosa nagyvonalúan megfeledkezett: a "Szigorított pilótafülke" (Sterile Cockpit) szabály. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink, akik valaha ültek már repülőn, tudják, a pilótáknak van némi dolguk felszállás és leszállás közben.

A nemzetközi (és így a magyar) szabályozás szigorúan tilt minden, a repüléshez nem kapcsolódó tevékenységet – így a személyes telefonnal való fotózást is – 10.000 láb (kb. 3000 méter) alatt. Vagyis pontosan abban a magasságban, ahonnan egy földi tüntetést még le lehet fotózni. Egy ilyen manőver súlyos figyelemelterelés, ami másodpercek alatt katasztrófához vezethet.

Magyar Péter 22-es csapdája

Ezzel Magyar Péter egy gyönyörű logikai csapdába sétált bele, és ismét leleplezte a saját politikájának lényegét:

A) Opció: Magyar Péter hazudott. (Ez a valószínűbb). A kép nem is egy pilótától van, csak kellett egy jó sztori, ami nagyobbnak mutatja a valóságnál. Ez a szokásos marketingfogása a "gyűlölet-webshopnak". Ez a kisebbik rossz: "csak" a szokásos, kóros hazudozó, aki MI-vel generált tömegfotókkal és hamis történetekkel veri át a vevőit.

B) Opció: Magyar Péter igazat mondott. (Ez a félelmetesebb). Ha tényleg egy Ryanair pilóta fotózott, akkor Magyar Péter büszkén bevallotta, hogy egy esetleges súlyos repülésbiztonsági szabályszegés cinkosa. Büszke arra, hogy egy pilóta, akire több száz utas (köztük talán a saját hívei) életét bízták, vélhetően az ő tüntetését fotózta, ahelyett, hogy a gépet vezette volna.

Konklúzió: a felelőtlenség, mint politikai program

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, mindkét opció katasztrofális. Magyar Péter ismét bebizonyította, hogy a politikai haszonszerzésért bármire képes: vagy hazudik, vagy büszkén ünnepli mások életének veszélyeztetését. Ez a poszt nem a "Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének végét" jelenti, hanem a felelős, felnőtt politizálás végét a baloldalon.