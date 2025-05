Magyar Péter óriási árat fizethet a kettős beszédért Ukrajna ügyében + videó

Megosztás itt:

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője lapunk kérdésére megjegyezte, a Tisza Párt politikusai és EP-képviselőik több alkalommal is megszavaztak ukránpárti határozatokat. Ezekben például a háborús kiadások és a katonai támogatások további növelését követelték.

Magyar Péter és a Tisza Párt retorikája egyre több kérdést vet fel a politikai következetesség szempontjából. Ezt Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője jelentette ki lapunknak annak kacsán, hogy miközben Magyar Péterék belföldön most azt kommunikálják, hogy ellenzik Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, külföldi színtereken, az Európai Parlamentben rendre olyan álláspontot képviselnek, amely összhangban áll a brüsszeli vezetés – például Ursula von der Leyen vagy Manfred Weber – Ukrajna-politikájával.

A kettős beszéd, a hazai politikai kommunikáció és a brüsszeli gyakorlatuk közötti éles eltérés egyre inkább kikezdheti a szavazói bizalmat, és a politikai hitelességet is megkérdőjelezi – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Magyar Péterék teljesítik a brüsszeli parancsokat

Bár Magyar Péter a napokban levélben üzent Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének, és ezzel azt próbálta sugallni, hogy nem ért egyet Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával, a valóság ezzel szemben egészen más képet mutat. – A levél nem más, mint színjáték, amelynek célja, hogy elaltassa a hazai közvéleményt, miközben a Tisza Párt és a mögötte álló brüsszeli hálózat már rég döntött: Ukrajna uniós tagságát feltétel nélkül támogatják – mondta Lajkó Fanni.

A Tisza Párt politikusai és EP-képviselőik több alkalommal is megszavaztak ukránpárti határozatokat, amiben például a háborús kiadások és a katonai támogatások további növelését követelik – és nem is tehetnek mást, miután Manfred Weber azt az utasítást adta, hogy mindenkinek az ő akarata szerint kell döntést hoznia, különben következményekkel számolhat – fogalmazott. Megjegyezte, hogy a legfrissebb, a „Szolidaritás Ukrajnával” című, sürgősséggel elfogadott határozatot – amely szerint a jelenlegi háborús helyzetben Ukrajna politikailag, katonailag, jogilag és gazdaságilag is maximális támogatást igényel – a brüsszeli pártjuk valenciai kongresszusán fogadták el, Ursula von der Leyen jelenlétében. Az az Ursula von der Leyen aki világossá tette: Ukrajnát 2030-ig fel kell venni az Európai Unióba.

Eközben a párt politikusai ukrán zászlós pólókban jelennek meg az Európai Parlamentben, Ruszin-Szendi Romulusz, a párt katonai szakértője, aki korábban a vezérkari főnöki posztot is betöltötte, a NATO-üléseken „Szlava Ukrajini” (Dicsőség Ukrajnának!) felszólalással zárta mondandóit – ez jól mutatja, milyen irányt képvisel a párt külpolitikai és biztonságpolitikai vonala.

Magyar Péter már hitet tett Ukrajna mellett

Emlékezetes, Magyar Péter saját maga mondta ki: politikai programjuk gerincét az adja, amit a Tisza Párt szavazásán a résztvevők többsége támogatott. A válaszadók 58 százaléka támogatta Ukrajna csatlakozását, tehát ez a politikai irányvonal programszintű prioritásként került be a párt célkitűzései közé. Lajkó Fanni szerint bár Magyar Péter azt állítja, ez népakarat, valójában ez a szavazás semmilyen valós legitimitással nem bír.

Mindezzel szemben a magyar kormány által kezdeményezett Voks 2025 szavazás valódi legitimitást biztosít: itt a magyar emberek véleménye számít, és valódi beleszólást ad abba a sorsdöntő kérdésbe, hogy mi legyen Ukrajnával. Ez különösen lényeges, hiszen az Európai Tanácsban a magyar miniszterelnök teljes jogú döntéshozóként vesz részt, és a tagállamok vezetői közösen határoznak Ukrajna csatlakozásáról – fogalmazott, és megjegyezte, hogy Magyarország hivatalos álláspontját így nem politikai színjáték vagy külső elvárások, hanem a magyar emberek demokratikus felhatalmazása alakítja majd – ezt a nemzeti érdeket pedig Orbán Viktor az egyetlen olyan vezetőként tudja következetesen képviselni Brüsszelben, aki valóban a választópolgárok akaratát képviseli.

Minden uniós pénz Ukrajnában kötne ki

Ursula von der Leyen és az Európai Népppárt vezetése is amellett kardoskodik, hogy Ukrajnát minél hamarabb fel kell venni az Európai Unióba. Ennek kapcsán Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzet külpolitikai műsorában azt mondta, hogy Ukrajna semmilyen kritériumnak nem felel meg.

Lehet gyorsítópályára tenni Ukrajnát, föl lehet ültetni őket repülőre, rakétára stb. Föl lehet venni őket holnap reggel az Európai Unióba, de akkor sem felelnek meg. Mi a következmény, ha felvennék őket? Remélem, hogy nem fogják. Abban a percben az Európai Unió pénzeinek jelentős része Ukrajnába menne – fogalmazott Nógrádi György. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője is élesen bírálta Magyarországot, mert nem hajlandó jóváhagyni az ukrán uniós tagságot. – Manfred Weber a néppárt vezetője, így ő a napi politikát képviseli. Neki is szelektív memóriája van, mert tudja, hogy a boldogság legfontosabb feltétele a szelektív memória. Ő azt mondja, ami a mai érdek, ezért abszolút nem érdekli, hogy mi volt 25 évvel ezelőtt, az nem az ő dolga – fűzte hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: ATTILA KISBENEDEK