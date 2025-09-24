Keresés

Magyar Péter Orbán Viktort utánozza

2025. szeptember 24., szerda 09:44 | Origo

Magyar Péter nem bír magával, rendre Orbán Viktorhoz és a Fideszhez igazítja saját programját, ezúttal a miniszterelnök által bejelentett október 23-i Békemenetre húzott lapot, és közölte, ő ugyanazon a napon Nemzeti menetet tart. De hasonló volt a helyzet Kötcsén, ahol Magyar Péter pont akkor tartott pártrendezvényt, amikor a polgári piknik volt.

  • Magyar Péter Orbán Viktort utánozza

Szemlátomást a Tisza Párt nem tud újítani, nem tud érdemi fordulatot elérni, miután számára kedvezőtlen politikai dinamika alakult ki. Ha ez így marad, akkor tovább mennek lefelé a lejtőn, márpedig úgy tűnik, hogy elszólásokból, megszorításokról szóló tervekből nincs hiány a házuk táján, ráadásul abban is rendre kudarcot vallanak, hogy új arcokat építsenek fel – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője Magyar Péter másolásáról beszélve.

Magyar Péter majmol

A portál felidézte, Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt.

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.  Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. Most hétvégén pedig Orbán Viktor bejelentette: október 23-ára Békemenetet szerveznek Budapesten.

Alig telt el néhány óra, Magyar Péter arról írt, hogy Nemzeti menetet szervez Budapestre. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a Békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.

Zila János kifejtette: 2010 óta rendszeresen látjuk azt, hogy a baloldal próbálja lemásolni a jobboldal különböző politikai innovációit. Ide sorolhatjuk szerinte a Tisza nemzeti konzultációra vonatkozó kísérletét is. „Minden ilyen kísérletnél jött valamilyen gikszer, mint Kulja András leszereplése, Ruszin-Szendi halmozódó botrányai, Tarr Zoltán előrehozott őszödi beszéde vagy Kármán András megszorító ötleteinek lelepleződése. Annak pedig még előtte állunk, hogy bemutassák az egyéni választókerületi jelöltjeiket. Nem csodálkoznék, ha ezzel kapcsolatban lenne némi szorongás a Tisza pártközpontjában” – vélekedett Zila János.

 

A teljes cikk az Origo oldalán olvasható.

Fotó: Blikk

