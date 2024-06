Magyar Péter ominózus „atombombájával” kapcsolatban megszüntették a nyomozást, mivel tárgyi tévedésekkel van tele a hangfelvétel + videó

Magyar Péter vallomásában azt is mondta, hogy egy betű törlése is bűncselekmény, de közölte, hogy a büntetőeljárási törvényt már nagyon régen tanulta.

Mindezzel kapcsolatban Fürcht Pál elmondta, 2023 januárjában történt az ominózus beszélgetés, és ezt Varga Judit is megerősítette, de pontos részletekre nem emlékezett. Szólt arról is, hogy a Völner-Schadl-ügyben a vádiratot az ügyészség 2022 októberében nyújtotta be a bíróságnak, tehát a Fővárosi Törvényszéken voltak az iratok.

Fürcht Pál főügyész arról beszélt, a Fővárosi Nyomozóügyészség egy 2024 februári Facebook-bejegyzés alapján indított nyomozást. Abban azt állították, hogy a kormány egyik tagja tud egy súlyos korrupciós esetről. Ennek a nyomozásnak a során kihallgatták Magyar Pétert, aki a Facebook-bejegyzést tette, és elmondta, hogy a Völner-Schadl-ügyre utalt. Magyar azt is elmondta, hogy nincs tudomása arról, hogy bárki ne tett volna feljelentést ebben az ügyben, akinek egyébként ilyen kötelezettsége lett volna. Varga Juditot, Rogán Antalt és Gulyás Gergelyt is tanúként hallgatták ki ebben az ügyben.

Your browser does not support the video tag.