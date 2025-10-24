Magyar Péter október 23-i beszéde unalmas, hosszú és kínos volt + videó

Ezért állt Kiki a Békemenet színpadára: a szabadság üzenete + videó

Orbán Viktor: Az uniónak tárgyalnia kell az oroszokkal + videó

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél

Sem az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon, sem a 2040-es, klímacélok tekintetében nem született döntés. A részletekről Bugnyár Zoltán tudósítónk számolt be, Brüsszelből.

A lap szerint Sarkadi Zsolt korábban is valótlanságokat állított Magyar Péterről. A Mandiner emlékeztet: Az újságíró még 2018-ban, a 444 munkatársaként olyan álhíreket terjesztett, hogy Orbán Viktor lánya honvédségi repülőgéppel utazott Ciprusról Magyarországra.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Magyarország legnagyobb politikai ereje a Békemenet – a miniszterelnök értékelése + videó A kormányfő szerint az egész világon tudják, hogy a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát, és kiáll a béke mellett.