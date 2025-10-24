Magyar Péter október 23-i beszéde unalmas, hosszú és kínos volt + videó
2025. október 24., péntek 12:30
| Hír TV
Ezek a vélemények jelentek meg többnyire a Nagy Attila Tibor, politikai elemző Facebook posztjára érkezett reakciók közt. A Tisza Párt elnökének felszólalásából a fenyegetés sem maradt ki, újra az újságírókat riogatta.
A lap szerint Sarkadi Zsolt korábban is valótlanságokat állított Magyar Péterről. A Mandiner emlékeztet: Az újságíró még 2018-ban, a 444 munkatársaként olyan álhíreket terjesztett, hogy Orbán Viktor lánya honvédségi repülőgéppel utazott Ciprusról Magyarországra.
