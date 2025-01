Magyar Péter öccsével együtt ellentmondásokba esik + videó

Megosztás itt:

Magyar Márton: ,,Sokan elvesztettek valami olyat, amire előzetesen nem is számítottak, én a pénztárcámat, erre számítottam, mondjuk arra nem, hogy több alkalommal is. De még így is jobban jártam mint a DK, azaz Gyurcsány Ferenc, vagy a Momentum, akik a szavazóik döntő többségétől vettek érzékeny fájdalmas búcsút."

- így élcelődött Magyar Márton, szilveszteri műsorában azon, hogy testvére Magyar Péter megjelenésével az ellenzéki pártok elveszítették szavazóikat. A kontroll youtube csatorna adásában rendre azok a vendégek szerepelnek, akik Magyar Péter demonstrációin is felszólalnak, így például Magyar Márton most vendégül látta Jordán Tamást, és Koltai Róbertet is, de természetesen testvére is szóba került.