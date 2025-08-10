Keresés

2025. 08. 10. Vasárnap
Magyar Péter nyugati szövetségesei szélsőségesen ukránpárti jogtechnikai eszközökkel élnek

2025. augusztus 10., vasárnap 16:04 | Magyar Nemzet
CEU Soros György Volodimir Zelenszkij Magyar Péter ukránpárti hálózat

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki, amelynek középpontjában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártja és a Soros György nevéhez kötődő CEU áll, de feltűnik egy ÁVH-s főtiszt unokája is – írja az Ellenpont.hu tényfeltáró portál.

  • Magyar Péter nyugati szövetségesei szélsőségesen ukránpárti jogtechnikai eszközökkel élnek

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A Tisza elnökének nyugati politikai szövetségesei is olyan hálózatban mozognak, amelyek szélsőségesen ukránpárti jogtechnikai eszközök kidolgozásán munkálkodnak. Magyar Péter családi kapcsolatai pedig egy a CEU berkein belül működő ukránpárti jogászdinasztiához fűzik – derítette ki az Ellenpont. Írták: Bárd Petra a gyorsított ukrán uniós csatlakozás egyik értelmi szerzőjének tekinthető. 

Továbbá részt vett a Magyarországot elítélő jogállamisági eljárás előkészítésében, amelynek következtében az Európai Unió részlegesen befagyasztotta a Magyarországnak járó uniós források folyósítását. Bárd Petrát családi szálak is köthetik Magyar Péter családjához, hiszen nagyapja, idősebb Bárd Károly, Erőss Pál egyik legközelebbi munkatársa volt a Jogi esetek című műsorban.

„A sajtó korábban beszámolt arról, hogy a Tisza Párt szoros kapcsolatot ápol Michał Wawrykiewicz lengyel EP-képviselővel, a hazánk elleni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagjával. 

A lengyel jogvédő, aktivista-politikus neve azért kiemelten érdekes, mert a semmiből felbukkant a Tisza tavaly október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására. Wawrykiewicz tehát nyíltan szerepet vállalt a Tisza Párt mellett” – írta a lap. Ezzel Magyar Péter különleges kapcsolatrendszert tudhat magáénak mind Kelet-Európában, mind az Európai Parlamentben. Ebben a kapcsolati hálóban hídszerepet tölthet be egy jogászprofesszor, Dimitry Kochenov, aki történetesen éppen Budapesten, a Közép-európai Egyetemen (CEU) tanít. Kochenov munkássága pedig jórészt az állampolgárság, mint jogi konstrukció tagadására épül. Másik szakterülete a jogállamiság, amelyet egy sajátos „szélsőségesen jogpozitivista” szemléletben képzel el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy blogján gyakran támadja az Európai Uniót, amiért az véleménye szerint megsérti a jogállamiságot azzal, hogy nem gyakorol szorosabb jogállamisági kontrollt az egyes tagállamok felett.

Szakmai munkássága jelen cikk szempontjából azért fontos, mert ez alapozza meg azt az elköteleződést, amellyel a háború kitörése óta támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Sőt, már a háború 2022-es kitörését követően Kochenov nyilvánosan támogatta Ukrajna azonnali EU-csatlakozását is. Egy interjúban kifejtette, hogy Ukrajna már most is az európai értékek – mint a demokrácia, önrendelkezés és jogállamiság – védelmezője, és az EU-nak politikai előnyt jelentene, ha „a világ legnépszerűbb országát” tagjai közé fogadná. Kochenov szerint az EU alapító szerződésének 49. cikke lehetővé teszi Ukrajna gyorsított csatlakozását, amennyiben az unió hajlandó rugalmasan alkalmazni a meglévő jogi kereteket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogállamiság megerősítése Ukrajnában elengedhetetlen feltétele a sikeres csatlakozásnak. Egy 2023-as interjúban kiemelte, hogy a jogállamiság nem garantált, hanem folyamatosan megőrzendő érték, amelynek megerősítésében a civil társadalomnak és a filantrópiának is kulcsszerepe van.

E két kitétel erősen egybevág a Soros György-féle Open Society által népszerűsített nyílt társadalom értékeivel, amely párhuzamosságot csak erősíti, hogy a professzor többek között a CEU-n oktat.

Fotó: Magyar Nemzet

