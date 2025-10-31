Magyar Péter nem szeretné, ha a közbeszédben a Tisza Párt nyugdíjakat érintő terveiről lenne szó + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt gazdasági programja brutálisan megsarcolná a nyugdíjasokat. Ezzel szembesítette a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Pétert. A mesterséges intelligencia segítségével készített videón Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről.

Magyar Péter a videó megjelenése után hamisítással vádolja a miniszterelnök politikai igazgatóját, sőt a Tisza Párt elnöke feljelentéssel is fenyegetőzik. Tette mindezt úgy, hogy éppen ő volt az, aki egy hamisított videót posztolt közösségi oldalán Orbán Viktor egyik évértékelő beszédéről.