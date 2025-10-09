Magyar Péter nem reagált Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartására + videó

Megosztás itt:

Deutsch Tamás bejegyzése a Facebookon: "Ha Magyar Péter esetleg végre vette volna a fáradtságot, hogy megjelenjen a munkahelyén és tőle meglehetősen szokatlanul még ki is állt volna a honfitársai mellett, akkor ez az erőszakos kommunista bűnöző nem úszhatta volna meg büntetlenül ártatlan magyarok módszeres félholtra verését - reagált a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán. Deutsch Tamás szégyennek és gyalázatnak nevezte , hogy a Magyarországon ártatlan járókelőket összeverő olasz antifa, Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az Európai Parlament."