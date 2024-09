Magyar Péter nem merte kategorikusan kijelenteni, hogy nem ütött + videó

Magyar olyan érveket vonultatott fel a tárgyaláson, miszerint Dél-Amerikában a tangó nevezetű tánc sokak számára itt, Európában erotikusnak számít, és lehet, hogy még zaklatónak is, a Mandiner tisztelt jogi képviselőinek is.

A lap szerint a perelt cikk egyébként teljesen kiegyensúlyozott volt, hiszen még Magyar Péter botrányra adott reakcióját is tartalmazta az anyag, de a bírót ez sem zavarta. Sőt, az ügyről a cikk írásakor még a politikus mozgalmának (Talpra Magyarok) sajtóosztályát is megkérdezték, de Magyar mozgalma nem válaszolt.

