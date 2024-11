Magyar Péter nem kezeli a nőket egyenrangú partnerként + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt vezetője azzal hencegett, hogy bármelyik nőt megkaphatja, mert szavai szerint ő maga egy jelenség, egy karakter, akibe szerelmesek az emberek.

Habár Magyar Péter szerint az összes nő szerelmes belé, ő mégsem kezeli őket egyenrangú partnerként. Még egy politikai egyeztetésre sem engedte be a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökét, Deme Zsuzsannát.

De az sem áll távol Magyar Pétertől, hogy fenyegesse, vagy agresszívan lépjen fel a nőkkel szemben. A volt barátnője, Vogel Evelin is arról számolt be, hogy többször is félt tőle.

A legnagyobb port kavaró eset azonban az volt, mikor Varga Judit, Magyar Péter gyermekeinek anyja még március végén idézett fel egy olyan esetet, miszerint volt férje fizikailag bántalmazta.

Magyar Péter senkit nem tisztel, így a nőket sem - ezt a kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár fejtette ki.

Ez egy rossz vicc? Bár november van, de ez még áprilisi tréfának is erős lenne. A baloldal új hangjáról ismét lehullt a lepel, de azt is mondhatnám, hogy leolvadt az álca, mint az éjszaka hullott hó. Nem tisztel senkit és semmit. Nem tiszteli a nyugdíjasokat, nem tiszteli a szociális ágazatban dolgozókat és nem tiszteli a nőket sem. Az ilyen beismerő vallomások után érthető: akinek az életének a részévé válik, egyenesen rémálommá teszi azt. Márpedig agresszív, önimádó férfiaknál minden nő többet érdemel. Nem csak az ötkerti bulikban, de azon túl is

- tette hozzá Illés Boglárka.

Az államtitkár arra a nyári botrányra is utalt, amikor Magyar Péter egy belvárosi szórakozóhelyen fiatal lányokat zaklatott és obszcén ajánlatokat tett nekik.