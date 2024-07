Magyar Péter nem hajlandó beszélni a sajtónak a diszkóbotrányról

A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív beszólásait. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

A Tisza Párt alelnöke június végén csapott egy görbe estét a belvárosban, amelyről a Ripost is beszámolt. A portál szerint a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek – a szemtanúk szerint – visszautasíthatatlan ajánlatot tett.

