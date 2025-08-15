Magyar Péter nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt elnöke a HírTV megszüntetésével fenyegetőzött. Nem ez volt az első eset, Magyar Péter már több alkalommal is csatornánkat támadta. Legutóbb pedig arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a Hír TV-t.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Miniszterelnökség: ,,Hogyha itt rosszul lépünk, ezen a sakktáblán, világpolitikai játszmában, európai uniós játszmában, a háború és béke kérdésében rosszul lépünk, akkor nyilvánvalóan az egy visszafordíthatatlan folyamat, ahogy a migráció is az. Egyszer kell lebontani a kerítést, egyszer kell aláírni a migrációs paktumot, amit a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt erőltet, és onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat. Egyszer kell belesodródni a háborúba, és onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat."

Nacsa Lőrinc hozzátette: nemet kell mondani a háborúra, a migrációra, és azokra a brüsszeli tervekre is, amelyek a magyar embereket és a magyar érdeket nem szolgálják.