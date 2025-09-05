Magyar Péter nagyot koppant

Megosztás itt:

Az európai parlamenti és az önkormányzati választások kampányának kezdetén, a Spinoza Színházban tartott beszélgetésben még jóval pozitívabban látta a Tisza Párt jövőjét Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke akkor azt állította,

ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!