Magyar Péter mögött is felbukkant az Action For Democracy + videó

Magyar Péter mögött is felbukkant az Action for Democracy - számolt be a Tűzfalcsoport a közösségi oldalán. A magát pártoktól független hetilapnak nevező kiadvány hónapok óta különszámokban népszerűsíti a Tisza Pártot. A Tűzfalcsoport rámutat: a Nyomtass te is Magyar Péter narratíváját kritika nélkül mutatja be. Más esetben pedig demagóg módon hergeli a magyar társadalmat.

Többek között kudarcként állítja be a kormány családtámogatási rendszerét. Erőszakosnak állítja be az Orbán-kormányt.

Bajnai Gordon volt baloldali kormányfő bizalmasa, Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy megalakulása óta csatatér államnak kezeli Magyarországot, és külföldi pénzekből törekszik befolyásolni hazánk belpolitikáját.