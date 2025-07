Magyar Péter megtéveszt: A Tisza Párt a migrációs paktum és a bírságok mellett áll + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. - írja a Magyar Nemzet. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is

Magyar Péter képviselői hónapokon át Brüsszellel szavaztak

A 2025-ös uniós költségvetési dokumentumok egyike például plusz 25 millió eurót irányzott elő a Menekültügyi, migrációs és integrációs alap megerősítésére. A határozat világosan fogalmazott: „…a paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében” szükséges a többletforrás. A javaslatot a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták.

Ez a migrációs paktum tartalmazza a sokat bírált kvótarendszert is, amely szerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be migránsokat, pénzbüntetést kell fizetniük. A szöveg elfogadása tehát a brüsszeli migrációs politika támogatását jelenti – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Tisza Párt részéről is.

A Tisza képviselői ezenfelül több olyan javaslatra is igennel szavaztak, amelyek jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának 200 millió eurós bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt. A párt emellett nem támogatta azt a kezdeményezést, hogy Magyarország kétmilliárd eurós támogatást kapjon a határkerítés költségeire.

Deutsch Tamás a Facebookon megosztott videójában úgy fogalmazott, A brüsszeli bürokraták a “jogállamiságot" nettó hatalmi nyomásgyakorlásként, politikai furkósbotként használják a nekik nem tetsző patrióta-jobboldali kormányokkal, tagállamokkal szemben. Brüsszeli zsarolás ide, ukrán fenyegetés oda, nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék Magyarországot! Ennyi. - fejezte be az európai képviselő.

