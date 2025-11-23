Magyar Péter már eldöntötte, hogy kik lesznek a Tisza jelöltjei + videó
2025. november 23., vasárnap 12:20
| Hír TV
Kétszáz embert csak biodíszletnek állítottak oda - jelentette ki a fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás a Bayer show-ban elmondta: a tényleges jelöltek 90 százaléka az elmúlt tíz év baloldali selejtjéből állt össze.
Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökének küldött levelében világossá tette, az Ursula von der Leyen által javasolt három pénz adományozási forma egyike sem fogadható el. A kormányfő azt mondta: nem adják Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt tovább küldjék Ukrajnába.